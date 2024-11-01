·
We Didn’t Know We Were Ready | Olafur Arnalds, Eoin French, Niamh Regan, Ye Vagabonds & Friends (ENG)
SOUNDS FROM A SAFE HARBOUR con OPIA presenta una versión especial de 'We Didn’t Know We Were Ready' en homenaje a Eoin French, quien actuó como Talos
etiquetas
talos
eoin french
#1
meroespectador
Después de tanta mierda de mundo me apetecía compartir algo para quien esté por aquí un viernes noche con unos auriculares y una copa de vino.
#2
Adadasads
Justo publicó hace un mes otra sesión de Sunrise también espectacular.
youtu.be/QzEsaXYYLIE?si=-XHZqKjSe_4SvY0x&t=577
