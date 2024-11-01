·
13

26
clics
Washington congela aranceles a chips chinos hasta 2027
La Casa Blanca suspende el arancel del 100% a semiconductores maduros de China para evitar un shock de costes mientras acelera su plan de autonomía tecnológica
|
etiquetas
:
chips
,
china
,
eeuu
,
aranceles
11 comentarios

#1
candonga1
12
K
161
#3
ur_quan_master
Ahora es cuando china pone un impuesto a la exportación hacia EEUU.
Yo lo haría.
4
K
74
#6
flyingclown
#3
Por eso no eres chino
0
K
10
#9
anv
#3
o sea que piensas igual que Trump, que puedes dañar a tu cliente evitando venderle.
No se si sabes lo que pasó con Huawei
0
K
7
#11
MPR
#9
Yo no lo haría, pero que no haya funcionado con China no quiere decir que no vaya a funcionar con otros países, la mayoría de los países no son ni remotamente comparables a China, para empezar en número de personas.
Con EE. UU. no lo sé, pero si nos lo hacen a los europeos estamos jodidos.
0
K
7
#4
concentrado
Estos titulares tienen la misma fiabilidad que una predicción de Nostradamus. El naranjito se levanta mañana con dolor de hígado y le vuelve a poner aranceles a los chips, que ya lo conocemos.
2
K
57
#8
azathothruna
#4
Que no tiene problemas de higado.
Si no, tendria ictericia
0
K
14
#7
Dramaba
TACO TACO TACO que mi TACO
TACO TACO TACO
TACO TACO TACO que mi TACO
TACO TACO TACO
2
K
40
#10
HeilHynkel
#7
Por favor .,.. ¡Que alguien haga el vídeo de Trump con esa canción!
1
K
29
#2
mikhailkalinin
Semiconductores maduritos cerca de tu hogar.
1
K
18
#5
azathothruna
En un envio de meneame dizque los chinos haran chips dentro de 5 años.
Yo MAXIMO digo que en 3
0
K
14
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
