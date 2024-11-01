edición general
13 meneos
26 clics
Washington congela aranceles a chips chinos hasta 2027

Washington congela aranceles a chips chinos hasta 2027

La Casa Blanca suspende el arancel del 100% a semiconductores maduros de China para evitar un shock de costes mientras acelera su plan de autonomía tecnológica

| etiquetas: chips , china , eeuu , aranceles
10 3 0 K 132 tecnología
11 comentarios
10 3 0 K 132 tecnología
Comentarios destacados:      
ur_quan_master #3 ur_quan_master
Ahora es cuando china pone un impuesto a la exportación hacia EEUU. :troll:

Yo lo haría.
4 K 74
flyingclown #6 flyingclown
#3 Por eso no eres chino
0 K 10
anv #9 anv
#3 o sea que piensas igual que Trump, que puedes dañar a tu cliente evitando venderle.

No se si sabes lo que pasó con Huawei
0 K 7
#11 MPR
#9 Yo no lo haría, pero que no haya funcionado con China no quiere decir que no vaya a funcionar con otros países, la mayoría de los países no son ni remotamente comparables a China, para empezar en número de personas.

Con EE. UU. no lo sé, pero si nos lo hacen a los europeos estamos jodidos.
0 K 7
#4 concentrado
Estos titulares tienen la misma fiabilidad que una predicción de Nostradamus. El naranjito se levanta mañana con dolor de hígado y le vuelve a poner aranceles a los chips, que ya lo conocemos.
2 K 57
azathothruna #8 azathothruna
#4 Que no tiene problemas de higado.
Si no, tendria ictericia :troll: :troll: :troll: :troll: :troll:
0 K 14
Dramaba #7 Dramaba
TACO TACO TACO que mi TACO
TACO TACO TACO
TACO TACO TACO que mi TACO
TACO TACO TACO
2 K 40
HeilHynkel #10 HeilHynkel
#7

Por favor .,.. ¡Que alguien haga el vídeo de Trump con esa canción! xD
1 K 29
mikhailkalinin #2 mikhailkalinin
Semiconductores maduritos cerca de tu hogar.
1 K 18
azathothruna #5 azathothruna
En un envio de meneame dizque los chinos haran chips dentro de 5 años.
Yo MAXIMO digo que en 3
0 K 14

menéame