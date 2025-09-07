·
20
meneos
27
clics
Wall Street domina el mercado inmobiliario de España
Fondos de inversión como Blackstone controlan al menos 185.000 viviendas en alquiler, disparando los precios un 57% desde 2015.
etiquetas
españa
vivienda
especulacion
#4
Hay aproximadamente 3 millones de viviendas en alquiler en España.
La mayor parte de este parque (92%) pertenece a pequeños propietarios
, con un 8% del total siendo de tenedores institucionales, como fondos de inversión, según cifras de 2024 y 2025
Pe pe pero si NPC y diario socialista me ha dicho que...
#4
platypu
Hay aproximadamente 3 millones de viviendas en alquiler en España.
La mayor parte de este parque (92%) pertenece a pequeños propietarios
, con un 8% del total siendo de tenedores institucionales, como fondos de inversión, según cifras de 2024 y 2025
Pe pe pero si NPC y diario socialista me ha dicho que...
6
K
52
#8
Chuache_cientifico
#4
Claro que la mayor parte pertenece a pequeños propietarios, pero es que esas son en las que vive la gente. El mercado no está definido por el número de viviendas sino por aquellas que están en venta o alquiler, y aquellas que podrían estarlo (al no ser utilizadas) pero no lo están, o lo están a precios desorbitados al pertenecer en masa a unos pocos fondos de inversión que las usan para especular.
Pero bueno, a algunos os parece bien que un montón de ricachones extraigan la vivienda de nuestro país y la usen para extraer la riqueza. Lacayos que se creen amos.
1
K
17
#9
platypu
#8
Entonces la noticia es falsa
1
K
10
#11
Mangione
#4
Caixabank, Sareb y Blackstone vendieron
muchas
de las viviendas postcrisis a los "pequeños tenedores"...
0
K
10
#5
La_Conquista_Del_Mundo
El artículo de la constitución que dice que todos los españoles tenemos derecho a una vivienda digna y que el estado velará para que no se especule con la vivienda, existe, pero ni puto caso.
3
K
50
#13
mancebador
#5
Ya, pero no quiere decir que el estado deba garantizarte una vivienda que tú quieras, donde tú la quieras y al precio que a ti te convenga.
2
K
17
#16
alpoza
#5
Ya lo dijo alguien por aquí:
youtu.be/LJd47lRdLQ4?t=234
Algunos te dirán que las competencias de la vivienda está cedidas a las comunidades y a correr.
0
K
11
#6
silencer
Blackstone adquirió hace un tiempo tanto Aliseda como Anticipa (madrid y barcelona), dos monstruos inmobiliarios q gestionan muchos fondos de la sareb
3
K
44
#15
Deviance
#6
Creo recordar que la HDLGP de la Botella les facilitó 800 pisos de aprox. de protección oficial del Ivima a precio de saldo; habría que darle las gracias. Creo que fue a Blackstone donde un hijo suyo era o es directivo o consejero.
0
K
15
#2
NPCMeneaMePersigue
¿Tendrá algo que ver esto con que PP y Vox nieguen el cambio climático, quiten emergencias y muera la gente?
1
K
28
#3
Mangione
#2
Esto fue resultado directo de la crisis del ladrillo y del gobierno de Rajoy: le dieron las viviendas al "banco malo" y a fondos de inversión, para que las retuviese, no bajasen los precios y luego volver a especular con ellas (que es lo mismo que hacen con la vivienda en USA).
Y así estamos.
4
K
38
#12
MetalAgm
#3
Lo gracioso es que lo hicieron con el dinero de todos, el dinero de los impuestos...
La vivienda en 2008-2012 debió de bajar no un 30%-40% que bajó, sino un 80%... precios de viviendas de 400.000€ deberian de haber bajado a 140.000€... pero con el banco malo lo mantuvieron en 270.000€-300.000€ o mas para que no tuvieran quiebras estos bancos y los fondos hicieron el agosto con compras tiradas de precio para ellos...
2
K
29
#14
alpoza
#12
Les harían descuento, porque el agosto por comprar a 270.000 cuando tendrían que estar a 140.000... el agosto lo estarían haciendo ahora, vendiendolas a 400.000 otra vez... pero eso no lo podían saber... ¿o si?
0
K
11
#1
NPCMeneaMePersigue
Por eso están las redes sociales llenas de negacionistas del cambio climático, son los fondos de inversión defendiendo que España siga vendiendo buen tiempo para que no se hunda la burbuja inmobiliaria
Sería una pena que la gente moviera contenido del cambio climático y bajase el precio
0
K
20
#7
cosmonauta
M E N T i R A !!!
0
K
12
#10
emmett_brown
#0
No queda claro si realmente quieres acabar con el cambio climático, o sólo quieres agitarlo para que te baje el precio de la vivienda que te quieres comprar.
Edit: bloqueado otra vez.
0
K
10
