Las vulneraciones del derecho a la protesta crecieron al menos un 66,7% en 2025

Una década después de la entrada en vigor de la conocida como Ley Mordaza, el ritmo represivo hacia el activismo político sigue in crescendo. Las vulneraciones de los derechos de reunión pacífica, de libertad de expresión, información y asociación mantienen una tendencia al alza desde el fin de la pandemia. Además, tal y como señala el informe anual de Defender a quien Defiende, el crecimiento en el número de casos documentados se acompaña de un cambio en la dinámica de los mecanismos utilizados en el proceso, “con mayor presencia de intervenci