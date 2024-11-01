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Vuelven a suspender la declaración de Netanyahu en su juicio por presunta corrupción

La declaración prevista para este lunes en el juicio por presunta corrupción ha sido aplazada de nuevo, por razones de seguridad no detalladas. Esta nueva cancelación ocurre un día después de que el presidente de Israel, Isaac Herzog, instara a Netanyahu a alcanzar algún tipo de entendimiento con la Fiscalía sobre los cargos que se le imputan antes de decidir si le indulta, una opción reclamada por Donald Trump.

| etiquetas: netanyahu , juicio , corrupción , israel , herzog
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2 comentarios
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hormiga_cartonera #1 hormiga_cartonera *
Ostia como los jueces de aquí con el novio de Ayuso, con M.Rajoy, la Cospe y Sorallita, etc.

Vaya particularidades tiene a veces las justicia más caprichosas.
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ezbirro #2 ezbirro
#1 Y como en los yuesei actuales, a ver si va a haber un patrón.
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menéame