Vuelta al calor en España: previsión de la semana del 14 al 20 de abril

Estos contrastes están dejando huella en las series históricas de las estaciones meteorológicas. Según los datos oficiales, abril de 2026 acumula ya más de 70 récords de temperatura, la mayoría concentrados en la mitad norte durante la primera ola cálida de principios de mes. En Gijón se superaron los 28 °C el 5 de abril, tumbando un registro que llevaba intacto desde 1984. Santander registró una mínima de 19,9 °C, superando en 3,4 °C el récord anterior que databa del 2 de abril de 2018 —una diferencia que en mínimas es muy llamativa—.