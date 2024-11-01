"Te voy a matar si vuelves a responder a otra pregunta con más de cinco palabras, ¿vale?"

En relación al envío de @jm22381 sobre las palabras del abogado de Leslie Wexner a su cliente: "I will fucking kill you if you answer another question with more than five words, okay.":

www.meneame.net/story/abogado-leslie-wexner-cliente-ante-declaraciones

Quería destacar simplemente un comentario en el hilo de este vídeo de poco más de 3 minutos, que me ha parecido bastante clarificador y que contextualiza la reacción desesperada del abogado:

youtu.be/OMOytUHtMbY

«Al volver a verlo, el momento en que el abogado se muestra visiblemente incómodo/agresivo es cuando Les Wexner empieza a describir que “Jeff sugirió hacer un inventario de las personas que entraban y salían con tenedores y cucharas” en el minuto 2:20.

El abogado se incomoda porque eso implica que ahora hay pruebas de que existe algún tipo de libro de registro que no solo detalla a todas las personas que entraron o salieron del lugar, sino que era lo bastante detallado como para incluir tenedores y cucharas, etc.

El abogado se incomoda porque eso implica que ahora hay pruebas de que existe algún tipo de libro de registro que no solo detalla a todas las personas que entraron o salieron del lugar, sino que era lo bastante detallado como para incluir tenedores y cucharas, etc. Ahora que el Congreso sabe que ese libro de registro existe, creo que eso significa que tiene motivos para solicitar una copia para que conste oficialmente. Ese registro detallaría cada visitante, empleado, etc., y lo que llevaban encima. Podría ser muy incriminatorio… ¿lo suficiente como para matar por ello? Edit: También es importante que la administradora de la casa “anteriormente dirigiera la embajada de EE. UU. en Roma” cuando le dijo “Puedo hacerlo”, porque eso significa que es probable que los registros sigan el mismo rigor y los mismos procedimientos que la seguridad de una embajada estadounidense, que no solo recibe visitas políticas sensibles, sino que a menudo también alberga oficinas de inteligencia extranjera. Ese libro de registro podría incluir expedientes completos de todos los empleados, invitados, visitantes, guardaespaldas, etc., además de lo que llevaban en los bolsillos al pasar por los detectores de metales, fotos de todos entrando y saliendo, etc.»

Es decir, este tipo de declaraciones como la de Wexner, desvela que hay claros indicios de la existencia de una estructura organizada para facilitar abusos sexuales, posible encubrimiento y logística coordinada y que sin duda existieron redes de contactos influyentes. Si se indaga correctamente sobre estos indicios en el caso Epstein y sus colaboradores más cercanos en su época, perfectamente se podria llegar a la confirmación de prueba judicial pública de una red formal de inteligencia o chantaje internacional o incluso a la evidencia confirmada de un “libro maestro” con dossiers completos tipo embajada, como lo que Wexner explícitamente ha descrito con sus palabras.

El abogado no "amenazó" con matar a su cliente porque sí.

Básicamente la detallada explicación de un anciano de casi 90 años que ha vivido en primera persona todo el tema Epstein en su apogeo, puede ser el desencadenante de muchas más investigaciones que confirmen, una vez más, que Trump miente y que el tema Epstein no es ningún "hoax" ni hostias en vinagre, como él mismo y sus putos lameculos nazis insisten en denominar.