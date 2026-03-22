Vox Sociedad Limitada: el turbio negocio millonario de los Ariza y Kiko Méndez con la mujer de Abascal a sueldo

Vox exigió al PP contratos para las empresas de la familia Ariza a cambio de apoyar a Juanma Moreno, según Macarena Olona. El fundador de Intereconomía presionó para colocar en Vox a su yerno, que hoy es el 'número dos' del partido en Baleares. Todos los responsables de comunicación de Vox son antiguos empleados de Ariza: desde el asesor Kiko Méndez-Monasterio a José Antonio Fúster o Juan Pflüger. Vox reparte 660.000 euros al año en retribuciones a miembros de la dirección nacional.