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Vox Sociedad Limitada: el turbio negocio millonario de los Ariza y Kiko Méndez con la mujer de Abascal a sueldo

Vox Sociedad Limitada: el turbio negocio millonario de los Ariza y Kiko Méndez con la mujer de Abascal a sueldo

Vox exigió al PP contratos para las empresas de la familia Ariza a cambio de apoyar a Juanma Moreno, según Macarena Olona. El fundador de Intereconomía presionó para colocar en Vox a su yerno, que hoy es el 'número dos' del partido en Baleares. Todos los responsables de comunicación de Vox son antiguos empleados de Ariza: desde el asesor Kiko Méndez-Monasterio a José Antonio Fúster o Juan Pflüger. Vox reparte 660.000 euros al año en retribuciones a miembros de la dirección nacional.

| etiquetas: corrupcion , vox , españa , abascal
6 1 0 K 78 politica
2 comentarios
6 1 0 K 78 politica
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Vaya con los estafadores anticristianos que nos quieren mandar a morir por los sionistas han montado un sistema de estraccion de recursos públicos para robar y mandarnos a morir por la elite de pederastas

A las barricadas cristianos, españoles, a por ellos oeoeoeoe
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JuanCarVen #2 JuanCarVen
Las paguitas buenas, son tan previsible. Están para vivir de los demás sin dar ni golpe.
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menéame