Volver…como las oscuras golondrinas de Bécquer. (Manolete, Manolete, si no sabes pa que te metes)

Hoy os escribo con rabia, con tristeza y con desazón. ¿Cómo es posible que la profesión más hermosa del mundo, que es ser MAESTRA/O, se pueda desprestigiar tanto? ¿Cómo es posible que por ser el Director de un Hospital de un municipio burgalés pueda ser tan “CUÑAO” en un medio de comunicación local y que nos ponga a la ESCUELA PÚBLICA pingando? Aquí NOS ESTAMOS ESFORZANDO TODOS, todos los trabajadores de los SERVICIOS PÚBLICOS. El no estar en la primera línea de lucha contra el coronavirus, no significa que no seamos tan “héroes”como usted,