Vladimir Putin contra Wopke Hoekstra: 1-0 (neerlandés)

Dos ministros holandeses, Hoekstra (CDA) y Rutte (VVD), han despertado la ira del sur de Europa en el debate de la UE sobre la solidaridad con respeto al coronavirus. Mientras tanto, durante mucho tiempo ha quedado claro que los Países Bajos no pueden sostenerse por sí mismos en el control del virus: respiradores, mascarillas y pruebas. Pero un país que en tiempos de necesidad solo puede hacer demandas irrazonables a otros y no da, un día experimentará que ya no puede obtener nada. La solidaridad es también de interés propio holandés…