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Vivir con sentido

Vivir con sentido

Si pasamos nuestros días inmersos en lo instrumental, pronto nos daremos cuenta de que la vida carece de fin o de que este nunca llega. Es una de las lecciones que cabe extraer de un libro impresionante, El desierto de los tártaros, simbólico e hipnótico, con tantas interpretaciones como páginas. Su autor, Dino Buzzatti, explica el paso de un joven soldado, Giovani Drogo, por una fortaleza situada en la frontera de un país imaginario. La edificación se levanta en medio de unos peñascos, sin protección frente a los vientos...

| etiquetas: cultura , libros , literatura
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2 comentarios
4 1 0 K 60 cultura
robustiano #2 robustiano *
Sísifo 2.0. Y el "vivir consentido"... ¿se trata de una alegoría de El Preparao? ?(
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YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... y las nevadas; en torno a ella, lo único que los camaradas ven es vacío, desierto, landas inmensas, polvo, todo inmerso en un gran silencio. Drogo espera lo que nunca llega. Incluso lo atrapa la monotonía, la aridez, el repetirse lento del tiempo. Al principio desea escapar, pero la repetición se vuelve adictiva. La novela fue tildada de existencialista y muestra la dimensión más oscura de la vida, el momento en el que el individuo toma conciencia de que su existencia es absurda y de que no hay esperanza de cambio...
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