Visibilizar lo íntimo: una mirada ampliada sobre el deseo trans

Hoy, 31 de marzo, es el Día Internacional de la Visibilidad Trans. Estamos en un momento histórico de ofensiva contra esta comunidad, como hemos podido observar estos últimos días con virulentas agresiones a mujeres, o con el veto general del COI a las mujeres trans deportistas en las olimpiadas (sobre ello hice un análisis en el artículo: Personas Trans y Deporte: menos ruido y más Ciencia de los Sexos). Sin embargo, cuando hablamos de visibilidad, pocas veces hablamos de visibilizar los desencuentros que suceden en lo íntimo, en el deseo...
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Da igual cómo lo pintes o cuántos párrafos le dediques.
—Chico: hola, ¿qué tal? ¿sueles frecuentar este bar?
—Chica: sí, bueno… alguna vez… con amigos…
—Chico: te he visto y no he podido evitar venir a hablar contigo. ¿Nos vamos ahí y charlamos a solas?
—Chica: ehhh... bueno… no… (huye).