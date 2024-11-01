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Visibilizar lo íntimo: una mirada ampliada sobre el deseo trans

Visibilizar lo íntimo: una mirada ampliada sobre el deseo trans

Hoy, 31 de marzo, es el Día Internacional de la Visibilidad Trans. Estamos en un momento histórico de ofensiva contra esta comunidad, como hemos podido observar estos últimos días con virulentas agresiones a mujeres, o con el veto general del COI a las mujeres trans deportistas en las olimpiadas (sobre ello hice un análisis en el artículo: Personas Trans y Deporte: menos ruido y más Ciencia de los Sexos). Sin embargo, cuando hablamos de visibilidad, pocas veces hablamos de visibilizar los desencuentros que suceden en lo íntimo, en el deseo...

| etiquetas: lgtbi , sexualidad , trans
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3 comentarios
3 0 0 K 33 actualidad
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
menuda experta! "trans" tiene que ver con la identidad de género, no con la orientación del deseo sexual. de nada!
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UsuarioDuro #2 UsuarioDuro *
No se puede chantajear a una chica lesbiana para que te chipe tú pene femenino.

Da igual cómo lo pintes o cuántos párrafos le dediques.
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#3 Tecar
Escena 1: El bar de cualquier punto de Euskadi.
—Chico: hola, ¿qué tal? ¿sueles frecuentar este bar?
—Chica: sí, bueno… alguna vez… con amigos…
—Chico: te he visto y no he podido evitar venir a hablar contigo. ¿Nos vamos ahí y charlamos a solas?
—Chica: ehhh... bueno… no… (huye).
:troll:
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