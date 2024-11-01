Violaciones de la libertad de prensa en los países del Golfo Pérsico durante la guerra contra Irán [eng]

El 1 de marzo de 2026, apenas un día después del inicio de la guerra, la Censura Militar de Israel emitió nuevas directivas restrictivas para medios extranjeros que operan en el país. Según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), estas directivas prohíben las transmisiones en vivo durante sirenas de ataque aéreo y restringen la filmación. Y se les advirtió contra republicar material de redes sociales sin aprobación previa. Se reportan detenciones y confiscación de medios. El retraso de información pone en peligro a los ciudadanos
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Detención de periodistas de CNN Türk: El 3 de marzo de 2026, el corresponsal de CNN Türk Emrah Çakmak y el camarógrafo Halil Kahraman fueron detenidos por fuerzas de seguridad israelíes durante una transmisión en vivo desde Tel Aviv tras ataques de misiles iraníes. Sus teléfonos, cámara y micrófono fueron confiscados, y Çakmak declaró que las autoridades israelíes accedieron a su teléfono protegido con contraseña sin su consentimiento .
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Por algo ya no se aparecen vírgenes ni hay avistamientos ovnis