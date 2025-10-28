·
Y vio Dios que el cerdo era bueno
COMENTARIOS DESTACADOS
#1
: «Leísmo.
es.wikipedia.org/wiki/Leísmo
»
Mikhail
2025-10-28 11:46:06
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Mikhail
Leísmo.
es.wikipedia.org/wiki/Leísmo
1
K
27
#3
Feindesland
#1
Habla con el autor
www.instagram.com/jorgegonzalezvillanueva/
0
K
19
#4
Mikhail
#3
Sí, imagino que no lo dibujaste tú. Pero tú lo subiste, así que aquí eres su representante.
0
K
7
#6
Macadam
#4
#1
Lo mismo quiere decir que Dios le hizo jamones al cerdo... y paletas
0
K
20
#7
Mikhail
#6
Ah, y se los dio al cerdito para que comiera rico y sano. Puede ser, lo veo.
0
K
7
#2
harverto
El topo no sé, pero el percebe...
0
K
11
#5
LázaroCodesal
Siempre he pensado que habría que hacer un monumento al inventor del cerdo.
0
K
7
