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Viñeta: Florentinismo  

"Tomad y comed todos de él", viñeta de Fito Vázquez del 14 de mayo de 2026.

| etiquetas: viñeta , florentinismo , fito vázquez , fútbol , religión , florentino pérez
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