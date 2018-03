Vincent Werner: 'España es capaz de desestabilizar a Europa por su descontrol'

El ejecutivo holandés Vincent Werner ha recogido en las 383 páginas de su libro (It is not what it is. The real (S)pain of Europe) los defectos de España, tales como que es un país “capaz de desestabilizar a Europa por su descontrol”. Y citó como ejemplo “que el gobierno había vaciado el fondo de pensiones”. Vincent Werner señala que “en el extranjero desconocen el caso Bárcenas, las puertas giratorias y la ley mordaza que prohíbe llamar a protestar a través de redes sociales”. Y calificó la actual ley de seguridad ciudadana españoles como