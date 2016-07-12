Vietnam no para de crear islas artificiales en una zona rica en pesca, gas y petróleo que se disputan hasta seis países

Vietnam ha acelerado la construcción de islas artificiales en el Mar de China Meridional y concretamente en el entorno de las Islas Spratly, un archipiélago que abarca casi 410.000 kilómetros cuadrados y que se disputan el propio Vietnam, Taiwán, China, Filipinas, Malasia y Brunéi.
| etiquetas: vietnam , aguas , disputas , mar de china meridional , islas spratly
-- Desde luego en esa zona, todos quieren su parte del pastel de petroleo/gas-
www.elmundo.es/internacional/2016/07/12/57838f6de5fdea180c8b4678.html
Al final o se ponen de acuerdo o se acabará liando
...no me metería con los vietnamitas...