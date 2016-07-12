edición general
8 meneos
39 clics
Vietnam no para de crear islas artificiales en una zona rica en pesca, gas y petróleo que se disputan hasta seis países

Vietnam no para de crear islas artificiales en una zona rica en pesca, gas y petróleo que se disputan hasta seis países

Vietnam ha acelerado la construcción de islas artificiales en el Mar de China Meridional y concretamente en el entorno de las Islas Spratly, un archipiélago que abarca casi 410.000 kilómetros cuadrados y que se disputan el propio Vietnam, Taiwán, China, Filipinas, Malasia y Brunéi.

| etiquetas: vietnam , aguas , disputas , mar de china meridional , islas spratly
6 2 0 K 75 actualidad
6 comentarios
6 2 0 K 75 actualidad
placeres #3 placeres
.. Me parece fascinante, había leído hasta la extenuación de las islas Chinas desde hace años, pero ninguna mención hasta hace una semana que los Vietnamitas estaban realizando las mismas salvajadas y los difusos planes filipinos sobre el tema.

-- Desde luego en esa zona, todos quieren su parte del pastel de petroleo/gas-  media
1 K 23
#6 Abril_2025
#3 El que no corre vuela.
0 K 10
ElenaCoures1 #4 ElenaCoures1
A China ya le dijeron internacionalmente que no tenía razón
www.elmundo.es/internacional/2016/07/12/57838f6de5fdea180c8b4678.html
Al final o se ponen de acuerdo o se acabará liando
1 K 17
#2 meta
No es que sea algo que no hacen los demás...
0 K 10
#1 j-light
Y ya están haciendo tluampas.

...no me metería con los vietnamitas...
0 K 10
MoñecoTeDrapo #5 MoñecoTeDrapo
#1 Bueno, es uno de esos países que estuvieron tan confusos que se hirieron a sí mismos...
0 K 11

menéame