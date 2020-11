"Vientos de Invierno" llegará en 2021, arreglando varias de las muertes de la serie [ENG]

Después de unos meses de silencio sobre el estado de la novela, la sexta de una serie de siete libros conocida colectivamente como Canción de hielo y fuego, el aclamado autor finalmente proporcionó una actualización prometedora. Martin admite que su ritmo de escritura se ha desacelerado desde junio y julio, pero que está repuntando en los últimos días. Si bien Martin no indicó cuándo estaría realmente terminado, The Winds of Winter se completará tentativamente en algún momento de 2021.