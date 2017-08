No hay ningún superhéroe fondón que toque la armónica sentado en el porche de su rancho, ¿o sí? Black Hammer cuenta las andanzas de seis exsuperhéroes atrapados desde hace una década en una granja de la que no pueden salir. Son los mismos que años atrás salvaron a Spiral City del acabose, y que luego desaparecieron, se les dio por muertos y si te vi no me acuerdo. Una carta de amor al género.