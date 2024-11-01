De Videla a la "motosierra ideológica" de Milei: Argentina resiste a los ataques contra la Memoria

"Las memorias del pasado se incorporan al presente en el cual estamos imaginando un futuro", reflexiona la socióloga argentina Elizabeth Jelin. El 24 de marzo de 1976 los militares derrocaron al Gobierno de María Estela Martínez de Perón y dieron inicio a la dictadura de Jorge Rafael Videla. La Junta Militar instauró un régimen de terror mediante un plan sistematizado, minucioso hasta en la negligencia, de secuestros, torturas y trabajos forzosos en más de 800 centros clandestinos, que finalmente culminaba en desapariciones y asesinatos...