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De Videla a la "motosierra ideológica" de Milei: Argentina resiste a los ataques contra la Memoria

De Videla a la "motosierra ideológica" de Milei: Argentina resiste a los ataques contra la Memoria

"Las memorias del pasado se incorporan al presente en el cual estamos imaginando un futuro", reflexiona la socióloga argentina Elizabeth Jelin. El 24 de marzo de 1976 los militares derrocaron al Gobierno de María Estela Martínez de Perón y dieron inicio a la dictadura de Jorge Rafael Videla. La Junta Militar instauró un régimen de terror mediante un plan sistematizado, minucioso hasta en la negligencia, de secuestros, torturas y trabajos forzosos en más de 800 centros clandestinos, que finalmente culminaba en desapariciones y asesinatos...

| etiquetas: argentina , dictadura , historia , desaparecidos
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YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... El régimen justificaba las atrocidades cometidas con una supuesta necesidad de suprimir a los movimientos militantes -varios de ellos armados- y restaurar el orden en el país. Los militares se encargaban de que los cadáveres quedaran ocultos, ya sea arrojándolos (aún vivos) al mar, en los llamados vuelos de la muerte, quemándolos o enterrándolos en fosas comunes, para así despojarlos de identidad. Según las macabras palabras del mismo Videla, "no está muerto ni vivo, está desaparecido". De ahí nació la figura del desaparecido. De ahí que no se sepa a ciencia cierta cuántas víctimas hubo. De ahí que se estimen que unas 30.000 personas fueron secuestradas, torturadas y asesinadas...
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