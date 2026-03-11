edición general
La vida actual de Jesús Vidal, Marín en 'Campeones': de ganar un Goya a vivir una auténtica pesadilla en su rutina diaria

"En mi vida diaria la gente no ve al filólogo, no ve al máster en marketing ni periodismo, ven a Marín. Realmente en mi vida cotidiana es un poco pesadilla que la gente no sepa tratarte y te falten a la dignidad"

strike5000 #4 strike5000 *
Hombre, si interpretas a alguien con una discapacidad ¿psíquica?*, en una película donde la mayoría de los actores que presentan discapacidad la tienen de verdad, y encima no eres alguien especialmente conocido es lógico que piensen que tú también la tienes.

Otra cosa distinta, y que no tiene disculpa, es que te traten con esa condescendencia por pensar que eres "subnormal", y perdón por la expresión.

*Vi "Campeones" hace ya mucho tiempo y no recuerdo concretamente el personaje de Marín. No sé si simulaba una minusvalía psíquica o sólo visual.
Ms2 #1 Ms2
¿Por qué no dicen también que la red eléctrica española enfrenta una crisis de saturación y obsolescencia, con el 88% de sus nudos saturados y protocolos desactualizados (desde 1996), provocando apagones y limitando nuevas conexiones industriales y de vivienda? La falta de inversión estructural y el auge de renovables exigen una modernización urgente para evitar colapsos... Modernización que no están haciendo.
#2 Leon_Bocanegra
#1 diría que te has equivocado de envío.
Ms2 #3 Ms2 *
#2 pues tienes toda la razón, León. Se puede borrar el comentario? No me sale el dibujito ese de editar. Lo siento!
