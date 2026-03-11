La vida actual de Jesús Vidal, Marín en 'Campeones': de ganar un Goya a vivir una auténtica pesadilla en su rutina diaria

"En mi vida diaria la gente no ve al filólogo, no ve al máster en marketing ni periodismo, ven a Marín. Realmente en mi vida cotidiana es un poco pesadilla que la gente no sepa tratarte y te falten a la dignidad"
| etiquetas: jesús vidal , discapacidad , inclusión , campeones
Otra cosa distinta, y que no tiene disculpa, es que te traten con esa condescendencia por pensar que eres "subnormal", y perdón por la expresión.
*Vi "Campeones" hace ya mucho tiempo y no recuerdo concretamente el personaje de Marín. No sé si simulaba una minusvalía psíquica o sólo visual.