Victoria Prego ya ni esconde su afinidad por Ciudadanos, y alaba al nuevo multimillonario del congreso  

En su artículo en ‘El independiente‘ Victoria Prego habla sobre el patrimonio de el nuevo diputado de Ciudadanos y ex de Coca-Cola, Marcos de Quinto, que la cifra en alrededor de 40 millones de euros. Prego ha defendido a Marcos de Quinto y a su honradez, ya que de él no se podrá decir nunca que está en política para ganar dinero. “Que un señor con esa fortuna forme parte de una lista electoral debería ser recibido como una garantía de que no se va a dedicar a forrarse”.