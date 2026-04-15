Las víctimas de Adamuz se concentran a las puertas del Congreso para exigir “respeto y la verdad”

La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz ha convocado para este miércoles, 15 de abril, una concentración a las puertas del Congreso de los Diputados, en Madrid, a la que se unirán víctimas de otros graves accidentes ferroviarios, como Angrois y Bejís. Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, la asociación ha convocado a la ciudadanía, por segunda vez, tras la manifestación de Huelva del 20 de marzo, a participar en una concentración que tendrá lugar este miércoles, 15 de abril, a partir de las nueve horas, en las puertas del
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"La Plataforma Víctimas Alvia 04155 apunta al recuerdo del día en que la Xunta las “recibió con antidisturbios” como muestra de la “respuesta” del PP a sus peticiones de investigación del accidente "