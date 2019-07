Vicente del Bosque, exseleccionador nacional de fútbol, ha mostrado su malestar por la decisión de Asensio (Real Madrid) y Rodri (Manchester City) de no acudir con la selección sub 21 al Europeo donde se logró el título. “Un éxito fantástico de todos los jugadores”, ha dicho Del Bosque en Radio Marca donde ha reconocido que no le gustó nada la ausencia de estos dos futbolistas.