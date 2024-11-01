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Viajando en Zeppelin hasta Río de Janeiro (1932)
Grabación del año 1932 desde el interior de un zeppelin que se dirige a Río de Janeiro.
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cocolisto
Como poco curioso.
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#2
Almirantecaraculo
Buen aporte, y ¡que vivan los Zeppelin!
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#3
LoboAsustado
Eso si que es viajar con clase.
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