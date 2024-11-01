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Viajando en Zeppelin hasta Río de Janeiro (1932)

Viajando en Zeppelin hasta Río de Janeiro (1932)  

Grabación del año 1932 desde el interior de un zeppelin que se dirige a Río de Janeiro.

| etiquetas: río , janeiro , brasil , zeppelin
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3 comentarios
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cocolisto #1 cocolisto
Como poco curioso.
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#2 Almirantecaraculo
Buen aporte, y ¡que vivan los Zeppelin!
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LoboAsustado #3 LoboAsustado
Eso si que es viajar con clase.
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