Viajando sin salir de casa (II)

No podemos predecir el futuro, pero todo indica que la nueva normalidad no va a tener nada que ver con la antigua. Se establecerán nuevas normas y protocolos para viajar. Es posible que se viaje menos, que sea más caro, que necesitemos certificados médicos, que muchos países se cierren en banda, pero no es el momento de estresarnos. Para intentar evadirnos del aislamiento os proponemos viajar a lugares curiosos y escondidos en Google Maps, esta vez centrados en lugares de España.