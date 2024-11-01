El veto a las banderas palestinas en el Bernabéu vs. las pancartas en apoyo a Ucrania: "La doble moral"

La seguridad del estadio Santiago Bernabéu ha impedido la entrada de enseñas con los colores de Palestina. Algunos han recordado cómo, por ejemplo en 2022, el club sacó una pancarta en apoyo de Ucrania y una bandera gigante con los colores de este país antes de un partido de liga entre el Real Madrid y la Real Sociedad.
