El veto a las banderas palestinas en el Bernabéu vs. las pancartas en apoyo a Ucrania: "La doble moral"

La seguridad del estadio Santiago Bernabéu ha impedido la entrada de enseñas con los colores de Palestina. Algunos han recordado cómo, por ejemplo en 2022, el club sacó una pancarta en apoyo de Ucrania y una bandera gigante con los colores de este país antes de un partido de liga entre el Real Madrid y la Real Sociedad.

Thornton #2 Thornton
En San Mamés no hubo problemas y la afición desplegó una enorme pancarta con los colores de la bandera palestina
#11 Joaker *
#2 Estuve ahi y lo colocaron durante un buen tiempo. Me encanto el gesto. Veamos si el resto de aficiones tambien se suman a la causa.
ipanies #3 ipanies
La derecha política y empresarial van de la mano en su apoyo a un genocidio. Muy bonito!
#7 Hoypuedeserungrandia
#3 No vas a comparar a unos ucranianos rubios de ojos azules, a unos palestinos de piel aceituna y ojos negros, es que no veis la diferencia?
#6 laruladelnorte
El grupo español de construcción ACS ha realizado trabajos en los asentamientos ocupados por Israel en Palestina, según una investigación llevada a cabo por la coalición Don’t Buy into Occupation (DBIO). En concreto, SEMI, una filial de la compañía presidida por Florentino Pérez, ganó una licitación de 2.000 millones de NIS (unos 550 millones de euros) “para ejecutar la electrificación de la red ferroviaria de Israel, incluido el tren A1 Tel Aviv-Jerusalén”.
De acuerdo con la información

Rudolf_Rocker #8 Rudolf_Rocker
#6 Gracias.
Tito_Keith #12 Tito_Keith
#6 ojalá me extrañara
MoñecoTeDrapo #5 MoñecoTeDrapo
Es peor aún. De impulsar institucionalmente el apoyo a Ucrania desde los propios clubes se pasa a coartar la libertad de expresión de los aficionados para manifestar en un espacio público su apoyo al pueblo palestino.
pitercio #4 pitercio
Su florentineza le acaba dando la razón a mucha gente.
#13 Albarkas
Propongo pancartas con solo una palabra: Sandía.
A los que les gusta la fruta, tendrán que pensar otra memez. :troll:
ElUltimoMono #9 ElUltimoMono
No entiendo que es lo que se denuncia, ¿que no se apoye a Gaza o que se apoye a Ucrania?
Ovlak #14 Ovlak
#9 Se denuncia hipocresía y doble rasero.
Capaza #10 Capaza
Hay una diferencia sustancial entre la pancarta a Ucrania que era un tema institucional del Real Madrid y que aficionados a titulo personal metan banderas de Palestina, mas despues de los altercados de La Vuelta. Habra quien piense que es un tema de racismo que se valora mas a una persona de Ucrania que de Palestina, pero yo he estado en manifestaciones de ambas y mientras las de Ucrania eran organizadas con los permisos correspondientes y sin apenas altercados, las de ahora no se si por cansancio de la gente o porque interesa lo que ha prevalecido son las disputas con la policia.
