Veteranos de la guerra de Vietnam demandan a la administración Trump por su plan de un Arco del Triunfo en Washington D. C

Un grupo de veteranos de la guerra de Vietnam presentó el jueves una demanda ante un tribunal federal con el fin de impedir que la administración Trump construya un arco triunfal cerca del puente Arlington Memorial Bridge, argumentando que el plan es ilegal, ya que carece de la aprobación del Congreso.

Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Veteranos de guerra plantando cara a un tipo que evito por activa y pasiva el servicio militar
Deviance #3 Deviance
#2 Gran referente para otro patriota holgazán y escaqueado de la mili aquí en España tb.
azathothruna #1 azathothruna
De que se quejan esos "cobardes" perdedores?
No ven que el mas grande patriota de Gringolandia va a conmemorar la victoria sobre los rojos comunistas? :shit: xD :troll: :take: :popcorn:
