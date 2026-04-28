La versión soviética de Mary Poppins [Eng]  

La Unión Soviética no era conocida por ser una potencia en la exportación de productos de cultura popular (siendo Tetris la única excepción). Sin embargo, la dictadura intentó crear entretenimiento popular tanto para el mercado nacional como para el extranjero. Un ejemplo es Mary Poppins, Adiós . Se trata de una miniserie musical rusa de dos partes que se estrenó en 1984. La historia no resulta del todo desconocida para quienes crecimos con la adaptación de Disney de la novela. Natalya Adrenychenko protagonizó la serie.