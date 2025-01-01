Vecinos de El Bierzo recogen más de 10.000 firmas en Change.org en 24 horas pidiendo el nivel 3 por los incendios

Vecinos de El Bierzo han recogido en menos de 24 horas más de 10.000 firmas en Change.org pidiendo que se declare el nivel 3 de emergencia. Aseguran que la Comunidad se ha mostrado "lenta e indecisa". "Mientras el fuego avanza, las declaraciones de emergencia y la petición de más medios se retrasan", añaden. "Los incendios superan con creces las capacidades locales y autonómicas", se puede leer en la petición a la que se han sumado más de 8.000 personas en menos de un día. "Necesitamos que el gobierno actúe de manera inmediata y urgente