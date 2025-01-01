edición general
Vecinos de El Bierzo recogen más de 10.000 firmas en Change.org en 24 horas pidiendo el nivel 3 por los incendios

Vecinos de El Bierzo han recogido en menos de 24 horas más de 10.000 firmas en Change.org pidiendo que se declare el nivel 3 de emergencia. Aseguran que la Comunidad se ha mostrado "lenta e indecisa". "Mientras el fuego avanza, las declaraciones de emergencia y la petición de más medios se retrasan", añaden. "Los incendios superan con creces las capacidades locales y autonómicas", se puede leer en la petición a la que se han sumado más de 8.000 personas en menos de un día. "Necesitamos que el gobierno actúe de manera inmediata y urgente

Pertinax
Es de esperar que los incendios remitan en los próximos días de forma natural. Ni de coña lo van a declarar ahora. Les alteraría el discurso.
0
Trifasico
#2 Y otras casi 7000 firmas para otra campaña para lo mismo en Ourense
www.change.org/p/exigimos-nivel-3-ya-declaración-de-emergencia-nacion
0
makinavaja
¿Y que un gobernante pepero reconozca que no lo puede gestionar? xD xD xD xD xD xD
0
alfema
¿Y de qué sirve ahora declarar el nivel 3 una vez que todo está ya arrasado?, que el Estado tome el control no va a mejorar nada, todos los medios están ya puestos a disposición de las CC.AA. y no van a aparecer como por arte de magia más medios, esto ya lo tenían que haber hecho las CC.AA. que son las que tienen competencias.
0
riska
Pp y vox no gestionan. Roban. Metelo en tu linda cabeza, afectado por los incendios.
0
LoboAsustado
Espero con interés los resultados electorales en todas estas zonas en las que se arman movilizaciones contra la incompetencia de los gestores de Danas e Incendios categoría legendaria.
0
makinavaja
#9 Pues volverán a salir los de siempre, no te emociones... la gente vota sin pensar...
0
Andreham
Bueno, y cuantos de esos 100k van a votar al PP en las próximas elecciones?
0
Antipalancas21
#3 En León me parece que han salido muy escaldados esta vez.
0
TheOracle
Bah, las firmas en change solo sirven para limparse el ojete.
0

