edición general
9 meneos
7 clics
El Vaticano denuncia las "guerras preventivas"

El Vaticano denuncia las "guerras preventivas"

«Si se reconociera a los Estados el derecho a una ‘guerra preventiva’ según sus propios criterios y sin un marco jurídico supranacional, el mundo entero correría el riesgo de incendiarse», declaró el cardenal italiano Pietro Parolin a Vatican News, el medio de comunicación oficial del Vaticano. «Este deterioro del derecho internacional es profundamente preocupante: la justicia ha sido sustituida por la fuerza, la fuerza del derecho por la ley del más fuerte, con la convicción de que la paz solo puede alcanzarse tras la aniquilación del...

| etiquetas: vaticano , denuncia , guerra , irán , eeuu , israel
8 1 0 K 107 actualidad
4 comentarios
8 1 0 K 107 actualidad
oceanon3d #1 oceanon3d
Que el PP llame a Feijoo y Ayuso a ver si se aclaran.
2 K 36
Mangione #2 Mangione
Hasta el Vaticano miente, porque aquí no hay nada de preventivo.
¿Qué había que prevenir aquí?
0 K 9
zhensydow #3 zhensydow
#2 no le busquemos tres pies al gato. En esta declaración pone "guerra preventiva" entrecomillada porque esta refiriéndose a las escusas de otros.

Vamos que para cuando el Vaticano dice cosas justas, habrá que reconocerlo. Y no negar las cosas solo por quien las dice.
1 K 26
Don_Pixote #4 Don_Pixote
Pues una guerra santa a tiempo para conquistar Jerusalén no hubiera estado tan mal
0 K 8

menéame