El Vaticano denuncia las "guerras preventivas"

«Si se reconociera a los Estados el derecho a una ‘guerra preventiva’ según sus propios criterios y sin un marco jurídico supranacional, el mundo entero correría el riesgo de incendiarse», declaró el cardenal italiano Pietro Parolin a Vatican News, el medio de comunicación oficial del Vaticano. «Este deterioro del derecho internacional es profundamente preocupante: la justicia ha sido sustituida por la fuerza, la fuerza del derecho por la ley del más fuerte, con la convicción de que la paz solo puede alcanzarse tras la aniquilación del...