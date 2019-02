El valor de la tendera embarazada al enfrentarse a una panda de CDR encapuchados

Una empleada, durante la huelga general convocada en Cataluña, ha arremetido contra los CDR (Comité de Defensa de la República) por instarla a cerrar su local. Ella, en la puerta, dirigiéndose a los manifestantes, les ha explicado por qué trabaja. “Estoy embarazada. Aquí termina su derecho. Vosotros no me pagáis el alquiler. A mí Yoigo no me paga si yo cierro la tienda. Yo apoyo su causa, pero no así. Aquí pierden el derecho”, les ha recriminado, ante su insistencia.