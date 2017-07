Valencia dedicará calles a las víctimas del terrorismo

Entre ellas, pero no exclusivamente, a Miguel Ángel Blanco, cuyo nombre era el único que contemplaban las iniciativas presentadas por el PP y C's. Valencia dedicará una calle a Miguel Ángel Blanco, sí, pero no exclusivamente. El gobierno municipal ha aprobado en el pleno, con la abstención de la oposición, una moción alternativa por la que se prevé poner el nombre a calles de víctimas del terrorismo, como Miguel Ángel Blanco, Josefina Corresa o Guillem Agulló. Una aprobación que no ha estado libre de polémica.