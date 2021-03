La vacunación con AstraZeneca aún no está suspendida en Francia, Véran explica por qué [FRA]

No hay "necesidad de suspender" las inyecciones de la vacuna anti-Covid de AstraZeneca en Francia, dictaminó este jueves 11 de marzo el ministro de Sanidad, Olivier Véran, contrariamente a lo que tres países nórdicos han decidido como precaución por temor a los coágulos de sangre. "De los 5 millones de europeos (vacunados con AstraZeneca), 30 personas presentaban trastornos hemorrágicos”, continuó, destacando que esto no constituía un “riesgo estadístico” en comparación con las personas no vacunadas.