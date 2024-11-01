La usura en la era revolving

“Será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquél leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales”. Estas palabras fueron escritas por uno de los grandes intelectuales de la Restauración, Gumersindo de Azcárate, jurista, filósofo, político...