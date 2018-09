La URJC desmantela el sistema que ideó Trevijano para los profesores de másteres

El ex rector y ahora magistrado del Tribunal Constitucional puso en marcha un procedimiento por el que las horas de docencia en los posgrados se pagaban como horas extra. . "Hay una especie de privatización de un 20% de la docencia que se estaba dando hasta entonces. Es una anomalía muy grande. Esto no ha pasado hasta entonces", asegura Luis Ayala, catedrático de la URJC y uno de los profesores que entonces ya pidieron a Trevijano que no pusiera en marcha este procedimiento; hasta el curso pasado, si en un máster había más de 50 alumnos los pr