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Unos versos inéditos atribuidos a Lorca aparecen en uno de sus manuscritos

Unos versos inéditos atribuidos a Lorca aparecen en uno de sus manuscritos

Se cree que los escribió el poeta en 1933 y han sido encontrados por el artista Miguel Poveda en el reverso del poema 'Gacela de la raíz amarga'.

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