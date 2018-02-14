Unos piratas informáticos vinculados a Irán afirman haber accedido al correo electrónico personal del director del FBI; un funcionario del Departamento de Justicia confirma la intrusión (EN)

Unos piratas informáticos vinculados a Irán han reivindicado públicamente el ataque a la bandeja de entrada personal del director del FBI, Kash Patel, y han publicado en Internet fotografías del director y su supuesto currículum.
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No sé qué pueden tener de comprometedor fotografías suyas sacadas de su propio correo, a menos que estuviera siguiendo los pasos de Hoover, el fundador del FBI.
¡Seguro que los de wikileaks están al quite!
In Leaked Chats, WikiLeaks Discusses Preference for GOP Over Clinton, Russia, Trolling, and Feminists They Don’t Like
Irán es un peligro para el mundo!