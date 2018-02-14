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Unos piratas informáticos vinculados a Irán afirman haber accedido al correo electrónico personal del director del FBI; un funcionario del Departamento de Justicia confirma la intrusión (EN)

Unos piratas informáticos vinculados a Irán han reivindicado públicamente el ataque a la bandeja de entrada personal del director del FBI, Kash Patel, y han publicado en Internet fotografías del director y su supuesto currículum.

| etiquetas: correo , patel , eeuu , irán , hackers , fbi
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11 comentarios
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Connect #1 Connect
Y eso con Internet cortado en Irán. Si les diesen plena libertad, se metían hasta en la lista de la compra de Melanie Trump! xD
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sotillo #3 sotillo
#1 Cualquiera sabe
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Charles_Dexter_Ward #2 Charles_Dexter_Ward
Próximamente en su pantalla @hackerIrani
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borre #9 borre
#8 Epic.
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#4 cajadecartonmojada
"fotografías del director"
No sé qué pueden tener de comprometedor fotografías suyas sacadas de su propio correo, a menos que estuviera siguiendo los pasos de Hoover, el fundador del FBI.
1 K 31
Cantro #5 Cantro
#4 más fotos de cuando se estaba poniendo ciego en los Juegos
1 K 30
suppiluliuma #6 suppiluliuma *
Por favor, por favor, por favor, que sea verdad y lo hagan todo público. Lo que nos íbamos a reír.

¡Seguro que los de wikileaks están al quite! :troll:

In Leaked Chats, WikiLeaks Discusses Preference for GOP Over Clinton, Russia, Trolling, and Feminists They Don’t Like
1 K 27
LoboAsustado #10 LoboAsustado
Pues igual le han hecho un favor , porque con ese careto , si lo pillan paseando por Houston , igual se lleva una paliza del ICE. Ahora lo podrán reconocer mas fácil y cortarse un poco..... o no.
1 K 25
calde #11 calde *
Qué falsos son estos iraníes, son unos terroristas! No como EEUU, que se preocupa porque tengamos todos un petroleo barato y jamás haría algo así, ni en una guerra! Una cosa es bombardear escuelas, y otra piratear emails!

Irán es un peligro para el mundo! :coletas:
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eldet #7 eldet
Bueno, viendo lo que hicieron la anterior vez, lo mismo lo han compartido con ellos directamente sin darse cuenta
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menéame