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Uno de los dos detenidos por la muerte de Francisca Cadenas confiesa el crimen

Uno de los dos detenidos por la muerte de Francisca Cadenas confiesa el crimen

El arrestado ha exculpado a su hermano, que tenía coartada para el día en el que la mujer desapareció

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