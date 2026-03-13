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Uno de los dos detenidos por la muerte de Francisca Cadenas confiesa el crimen
El arrestado ha exculpado a su hermano, que tenía coartada para el día en el que la mujer desapareció
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