La UE planta una entrega de premios de la APEC porque incluye un lazo amarillo

La Comisión Europea y el Parlamento Europeo han plantado este viernes la entrega del Premio Ernest Udina a la Trayectoria Europeísta que otorga cada año la Asociación de Periodistas Europeos de Catalunya (APEC) porque el galardón incluye un lazo amarillo. El premio, que este año ha recibido al corresponsal del Libération en Bruselas, Jean Quatremer, también incluye el mensaje "Voting is not a crime" ("Votar no es un crimen").