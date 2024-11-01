La UE dice a las aerolíneas que el impacto de la guerra con Irán no justifica ayudas de emergencia

La Unión Europea tiene previsto informar a las aerolíneas de que el impacto de la guerra con Irán en el turismo no justifica la adopción de medidas de emergencia para el sector, según un borrador de directrices de la UE consultado por Reuters. "La situación actual no apunta a la necesidad de medidas específicas para el sector turístico, a diferencia de lo ocurrido durante la crisis del COVID-19", señala el borrador. La Comisión Europea tiene previsto publicar las directrices el viernes.