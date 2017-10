La UE cierra filas con el Rey ante el "inaceptable intento de secesión" catalán

Fue Antonio Tajani, máxima autoridad de la Eurocámara, quien defendió la importancia del Estado de derecho frente a los que "siembran la discordia ignorando voluntariamente las leyes". Además, aseguró que "mientras el derecho no se cambie, su respeto no es una opción: es una obligación". El mismo mensaje rotundo lanzó Donald Tusk, que insistió en que "la violencia no resuelve nada. El diálogo siempre es mejor que el conflicto. La ley debe ser respetada por todos los actores de la vida pública y la armonía es mejor que el caos".