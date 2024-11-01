La UCO apuntala la trama de comisiones en la Diputación de Almería: sobrecostes, desvío de fondos, amaños y mucho dinero en efectivo

La UCO se centra en la creación de una empresa denominada Pulconal SL para comenzar este entramado delictivo. Es decir, recibir adjudicaciones y luego desviar fondos. Esto acabó desembocando en la adjudicación de un contrato de suministro de material sanitario a Azor Corporate por importe de 2.035.186, 24 euros por parte de la Diputación de Almería. El Instituto Armado cree que "con la participación y connivencia de determinados cargos públicos, se habrían introducido en el mismo, sobrecostes que se cuantifican en 945.327,61 euros".