Uber Eats ha reconocido por escrito una deuda con la Seguridad Social de unos 110 millones de euros correspondientes a cuotas por cotizaciones de miles de repartidores que habían sido contratados como autónomos y no como asalariados, como obliga la ley rider pactada en 2021 entre el Ministerio de Trabajo, los sindicatos y la patronal, tras una compleja negociación.
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el éxito de estos modelos de negocio, que insistimos en apoyar con nuestro consumo, se basa en la elusión fiscal,
que no solo resulta un agravio comparativo discriminatorio para la empresas locales que les impide competir en igualdad de condiciones...
es que además con ello financiamos el régimen terrorista asesionaziyanki para que sigan masacrando palestinos y jodiéndonos la vida al resto del planeta.
Estamos fatal del coco, como si fueran imprescindibles los amz, apol, meta, x, nfx, hvo, erbnb, colandrola, macmierders,,,