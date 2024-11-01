Uber Eats reconoce una deuda de 110 millones con la Seguridad Social por usar falsos autónomos como repartidores | Público

Uber Eats ha reconocido por escrito una deuda con la Seguridad Social de unos 110 millones de euros correspondientes a cuotas por cotizaciones de miles de repartidores que habían sido contratados como autónomos y no como asalariados, como obliga la ley rider pactada en 2021 entre el Ministerio de Trabajo, los sindicatos y la patronal, tras una compleja negociación.