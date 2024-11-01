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La UAL lidera una investigación que vincula una bacteria intestinal humana a la mejora en la fuerza muscular

La UAL lidera una investigación que vincula una bacteria intestinal humana a la mejora en la fuerza muscular

La bacteria Roseburia inulinivorans, ha mostrado una fuerte relación con el rendimiento físico. Los adultos mayores en los que esta bacteria estaba presente presentaban un 29% más de fuerza de prensión manual en comparación con aquellos en los que no se detectaba. Los ratones tratados con R. inulinivorans mostraron un aumento aproximado del 30% en la fuerza de agarre de las extremidades anteriores. Además, presentaron fibras musculares de un mayor tamaño y una mayor proporción de fibras musculares tipo II (de contracción rápida).

| etiquetas: roseburia , bacteria , intestino , microbioma , fuerza muscular
3 1 0 K 71 ciencia
1 comentarios
3 1 0 K 71 ciencia
#1 Pitchford
En breve, con estas bacterias en cápsulas no vamos a tener que ir al gimnasio. Como los leones, que no hacen prácticamente nada y mira como están..
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menéame