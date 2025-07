Tus hijos no son distraídos: su atención funciona en ciclos que apenas empezamos a descubrir

Una nueva investigación en neurociencia cognitiva está cambiando la forma en que entendemos la atención. Un artículo publicado en Trends in Cognitive Sciences propone que la atención no es continua, sino que se organiza en ciclos rítmicos. Este fenómeno, denominado "muestreo atencional", podría explicar por qué a veces nuestros hijos parecen no estar atentos, cuando en realidad su cerebro está alternando el foco más rápido de lo que nosotros percibimos. Fuente: www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364661325001500