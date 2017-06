El turista no tiene la culpa

Una pintada en un muro del barrio de Gràcia nos llamaba bastardos. Recordé una que el verano pasado encontré en el casco viejo de Palma que manifestaba ‘Tourist Go Home’. Y lo primero que hice fue pensar que debía evidenciar que yo era distinto, que no era como ellos, que no merecía ese insulto. Me detuve y marqué una distancia traidora respecto a los otros turistas. Y comprendí que ellos, que nosotros, no tenemos la culpa.