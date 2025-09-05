edición general
El “turismo oscuro” crece gracias a las redes y ya factura 25.000 millones de euros al año

Cada año, más viajeros escogen como destino escenarios que han sido víctimas de catástrofes o tragedias; una tendencia impulsada por las redes sociales que plantea dilemas éticos.

| etiquetas: redes sociales , turismo oscuro
#1 Madmaxi
Los portugueses ya han cogido ventaja... menuda mierda de articulo en estos momentos...
