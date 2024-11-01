edición general
El turismo nuclear de los años 50

La fascinación pública por lo atómico dio lugar a un tipo de turismo muy particular en Estados Unidos (y en menor medida en Europa y la URSS, de manera mucho más restringida), donde la gente acudía voluntariamente a ver pruebas nucleares o instalaciones relacionadas. Las Vegas, todavía una ciudad en expansión por entonces, se convirtió en el epicentro de esta extraña atracción. A poco más de cien kilómetros al norte de la ciudad se encontraba el Nevada Test Site, uno de los escenarios principales para las pruebas nucleares.

frg #1
Si alguien a visto el espectáculo 70 de Leo Bassi se acordará de como explica como sudo padres lo llevaron a ver una prueba nuclear, saltándose incluso el cordón de seguridad, cuando sólo era un bebé.
