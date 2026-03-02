Tubos de lava en Venus

La atmósfera de Venus siempre ha supuesto una gran dificultad a la hora de estudiar su superficie, ya que funciona como un opaco velo que impide que podamos observarla usando las longitudes de onda visibles, como, por ejemplo, sí podemos hacer con la superficie de la Luna o Marte. De ahí que, de todos los planetas interiores del Sistema Solar, sea del que peor conocemos su superficie. Esto nos ha llevado a depender de otras tecnologías como el radar, que es capaz de atravesar las sulfurosas nubes de Venus y devolvernos una imagen completa (...)